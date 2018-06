Talous

Viestintävirasto: Useiden suomalais­yritysten sähköposteja on varastettu kevään aikana – käyttäjätunnuksilla t

Useiden

Keskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

suomalaisten yritysten työntekijöiden ja johtajien sähköpostiviestejä on kevään 2018 aikana varastettu ja heidän käyttäjätunnuksillaan on tehty useita petoksia ja petosten yrityksiä, tiedottaa Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus.Kyberturvallisuuskeskukselle tehtyjen ilmoitusten perusteella useille suomalaisille yrityksille on aiheutunut niistä tappioita ja kuluja.kehottaakin kaikkien yritysten johtajia panostamaan murtojen torjuntaan ja henkilökunnan valistamiseen.Kyberturvallisuuskeskus suosittelee kaikkien Office 365 -tuotteita käyttävien yritysten tarkastavan, onko niiden sähköpostijärjestelmässä luvattomia edelleenlähetyssääntöjä tai onko järjestelmiin kirjauduttu oudoista paikoista tai outoihin aikoihin.Keskuksen mukaan murron kohteeksi joutuneiden kannattaa ilmoittaa asiasta heille.