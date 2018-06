Talous

Suomalaiset pessimistisimpiä taloudestaan Pohjoismaissa – ”Lähes kolmannes on jatkuvasti huolissaan”

ovat oman taloutensa suhteen pessimistisempiä kuin ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset, kertoo pohjoismaisen pankkikonserni Danske Bankin tekemä vertaileva selvitys.Suomalaisten huolestuneisuus on tulosten mukaan jakautunutta. Lähes kolmannes kansalaisista on likimain jatkuvasti huolissaan, kun taas yksi kolmannes ei ole juuri koskaan.Jakautunutta on myös suomalaisten usko omaan kykyynsä vaurastua. Lähes puolella suomalaisista ei ole luottamusta siihen, että heillä on mahdollisuus vaurastua.Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3 035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä maalis-huhtikuussa tänä vuonna.on selvityksen pohjalta rakentanut suomalaisten taloudellista mielenrauhaa kuvaavan indeksin. Asteikolla 1–10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa arvosanan 6,1. Muissa Pohjoismaissa vastaava lukema on hieman korkeammalla tasolla.Suomalaisten pessimistisyydestä huolimatta havaittiin, ettei luottamuksessa omaan talouteen ole suuria alueellisia eroja. Ihmisten huolestuneisuus omista tuloistaan, pitkän ja lyhyen aikavälin veloistaan, omaisuudestaan ja rahojen käyttökohteista on Suomen eri alueilla lähes tismalleen samalla tasolla.Suomalaisista vajaa kolmannes on vähintään joka viikko huolestunut siitä, saavatko he rahansa riittämään kaikkeen tarvittavaan, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on 17 prosenttia. Toisaalta joka kolmas on Suomessa harvemmin kuin puolivuosittain tai tuskin koskaan huolissaan varoistaan.vaihtelu pohjoismaisittain ei ainakaan selity tietoisuudella omien raha-asioiden tilasta. Suomessa 23 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tiennyt omien käyttövarojensa suuruusluokkaa edes melko karkealla tasolla. Vertailumaissa lukema on likipitäen sama.Naiset ovat Suomessa miehiä huolestuneempia tuloistaan ja naisten luottamus taloudelliseen tilanteeseensa on yleisesti ottaen heikompaa kuin miehillä. Selityksenä voi olla, että naisten ja miesten palkkaerot ovat keskimäärin verrattain suuret.Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka jää sukupuolten välisissä palkkaeroissa OECD:n keskiarvon huonommalle puolelle. Suomi on sukupuolten välisissä tuloeroissa samalla tasolla kuin Yhdysvallat.velkaantumisen erilainen aste ei näy huolestuneisuudessa. Mikäli niin olisi, suomalaiset voisivat olla kaikkein huolettomimpia, koska velkaantuminen on Suomessa kevyintä Pohjoismaissa.Velkaantumisaste, eli lainojen suhde vuoden käytettävissä olevaan nettotuloon, oli Suomessa vuoden 2016 lopussa 133 prosenttia, Ruotsissa 180 prosenttia ja Norjassa 230 prosenttia.Tanska oli 2016 Euroopan velkaantunein maa 285 prosentin velkaantumisasteellaan.Silti huolestuneisuus pitkän aikavälin veloista on kaikissa maissa lähes samalla tasolla.Lottovoitto oli yleisin vastaus, kun suomalaisilta kysyttiin mikä lisäisi heidän luottamustaan omaan talouteensa.