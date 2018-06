Isot yritykset valtasivat tuulivoimabisneksen ja keräävät satojen miljoonien eurojen tuulituet – pienille yhtiöille jäi vain murusia

Talous

Isot yritykset valtasivat tuulivoimabisneksen ja keräävät satojen miljoonien eurojen tuulituet – pienille yhti

Tuulivoimasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuulivoiman

Kuudessa

Tuuliwatin

Tuulivoimayhtiöt

Tuulivoimalasta

Alueellisestikin

Tuulivoimasta

Iin jättimyllyt vievät uuteen aikaan

Iihin

Vestaksen