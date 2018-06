Talous

Kryptovaluutta bitcoinin arvo alenevassa kierteessä – uusi hakkeri-isku pelästytti sijoittajat

kryptovaluutan bitcoinin arvo on tällä viikolla jatkanut arvonmenetystään kansainvälisillä markkinoilla.Tiistaina sen arvoksi saatiin alimmillaan 6 000 dollaria. Kurssilasku on ollut viime puolen vuoden aikana raisua. Viime joulukuussa hinnaksi noteerattiin korkeimmillaan melkein 20 000 dollaria.päivien laskun taustalla on viime viikonvaihteessa Etelä-Koreassa tapahtunut hakkeri-isku, kertoo uutistoimisto Reuters. Kryptovaluuttojen pörssi Coinrail menetti noin kolmanneksen valuuttojensa arvosta iskun seurauksena. Pörssin tappioiksi arvioitiin noin 30 miljoonaa euroa.Coinrail on kooltaan melko pieni virtuaalivaluuttojen kauppapaikka, mutta sen hakkerointi on herättänyt epävarmuutta alan turvallisuudesta laajemminkin.Coinrailin tapaus on jatkoa viime tammikuussa tapahtuneelle isommalle hakkeritapaukselle japanilaisessa pörssissä Coincheckissä, jossa tappioiksi laskettiin noin puoli miljardia dollaria menetettyinä valuuttoina.Coinrailissa käydään kauppaa yli 50 kryptovaluutalla. Bitcoinin kurssia suurimpana kryptovaluuttana seurataan tarkimmin, mutta sen varjossa muutkin vastaavat ovat menettäneet arvoaan, kuten toiseksi yleisin ethereum ja kolmanneksi suurin ripple.valuuttojen turvallisuudesta on vähentänyt kaupankäyntiä valuutanvaihtopaikoissa. Tämä lisää kurssien heilahtelua, koska pienetkin kauppamäärät voivat saada aikaan suuria vaihteluja.Maailman kaikkien kryptopörssien päivittäinen kauppojen kokonaisarvo on nyt alle viisi miljardia dollaria.Etelä-Korea on maailman kryptovaluuttakaupan keskuksia, ja nämä valuutat ovat siellä niin suosittuja, että maan hallitus on ryhtynyt hiljalleen kiristämään säännöksiä.Samaa on tapahtunut Japanissa, jossa viranomaiset tekivät tammikuun jälkeen ratsioita useisiin pörsseihin.