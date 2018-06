60 vuotta täyttänyt Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola kertoo, mitä on johtamisesta oppinut – ”Sitä on todella yksin”

Talous

60 vuotta täyttänyt Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola kertoo, mitä on johtamisesta oppinut

Vuorineuvos



Kalenterista on löytynyt puolentoista tunnin aukko ennen lentoa Yhdysvaltoihin. Sen aikana käy selväksi, että Eskola on pohtinut paljon johtamista ja on selvästi kykenevä harrastamaan kriittistäkin itsetutkistelua.



Ja uskaltaa puhua asioista.



Perjantaina 60 vuotta täyttävä Jaakko Eskola kertoo oppineensa liki satavuotiaaksi eläneeltä ja lähes loppuun asti töitä tehneeltä yrittäjäisältään sen, että jos töitä tekee parhaansa mukaan, lopussa kiitos seisoo.

Toinen oppi on se, että monesti kyse on omista valinnoista. Jos aamulla herätessä tuntuu kivalta lähteä töihin, asiat ovat hyvin. Jos näin ei ole, täytyy valita, mitä tehdä toisin, Eskola sanoo.



Kolmas asia, johon Eskola nojaa, on oikeudenmukaisuus – oli kyse perheestä, asiakkaista tai kollegoista.



”Kun miettii päätöksissä, että ne ovat oikeudenmukaisia, ei tarvitse selitellä.”



Mutta paljon elämässä on kiinni sattumastakin. Niin kuin Jaakko Eskolan oma ura. Hän halusi lääketieteelliseen, mutta sairastui ylioppilaana mononukleoosiin eikä päässyt pääsykokeisiin.



Niinpä hän pyrki hyvän matikkapään turvin Teknilliseen korkeakoulun metallurgian laitokselle, koska sinne oli helppo päästä. Eskola viihtyi opinnoissa hyvin ja valmistui diplomi-insinööriksi kaivosalalta.



Eskola on ehtinyt tehdä monenlaista. Hän on ollut VTT:n ja Teollistamisrahaston tutkija, Kansallis-Osake-Pankin investointipankkiiri ja yksityisen PCA-yritysrahoitusyhtiön osakas ennen kuin päätyi teollisuuteen.



”Oli onni onnettomuudessa, että lähdin. Pääsin viimeinkin näkemään, mitä se on, kun tehdään jotain konkreettista eikä vain rahaa”, Eskola sanoo nyt, 20 Wärtsilässä vietetyn vuoden jälkeen.



Wärtsilän meriliiketoiminnan johtajana ollessaan Eskola marssi eräänä päivänä silloisen konsernijohtaja



”Huomasin, että asiakkaat eivät pidä siitä, että olen se iso johtaja, joka tulee Euroopasta ja lähtee kohta pois. Ei tule sellaisia ex tempore -lounaita asiakkaiden kanssa”, Eskola selittää.



Kotonakin Kiinaan lähtöön suhtauduttiin suopeasti.



”Nekin tykkää seikkailusta, ne lähtisi minne vain”, Eskola kehuu nykyistä perhettään.



Eskola kertoo oppineensa, että työ ja perhe-elämä pitää osata erottaa, jotta jaksaa. Iän myötä senkin on tajunnut, että kotona ei voi toimia yhtä dominoivasti kuin töissä.



”Avioero opettaa.”



Wärtsilä on yli viiden miljardin liikevaihtoa tekevä hyvin kannattava Suomen pörssin valioyksilö, jolla on 19 000 työntekijää ympäri maailmaa.



Se hallitsee viidesosaa alle 500 megawatin voimaloiden maailmanmarkkinoista, ja joka kolmannessa laivassa maailman merillä on Wärtsilän tekniikkaa.



Vaikka kaiken ytimenä ovat Wärtsilän polttomoottorit, yh­tiöstä on tullut monen muun konepajan tavoin ratkaisutoimittaja.



Se kokoaa laitteita ja palveluita ostamistaan osista ja myy erilaisia elinkaari- ja optimointiratkaisuja.



Eskolan johtajakaudella Wärtsilä on kirkastanut strategiaansa niin, että yhtiön yhteiskunnallinen tehtävä – kohti kestävää kehitystä älykkäällä teknologialla – on nostettu entistä selvemmin toiminnan kes­kiöön.



Eskola kertoo oman työaikansa jakautuvan kolmeen osaan: asiakkaisiin, omiin ihmisiin ja sijoittajiin.



Hän sanoo käyttävänsä erityisen paljon aikaa asiakkaiden kanssa, jotta näkisi heidän päivittäiset haasteensa.



Töissä hän kertoo uskovansa parhaan argumentin voimaan. ”Kuka tahansa voi tulla puhumaan kenen kanssa tahansa ja haastaa tämän näkemyksen.”



Eskolan kokoamassa johtoryhmässä on varsin monenlaisia ihmisiä. Jotkut heistä ovat melkoisia kovanaamoja, ja kulttuurierojakin on.



Miten sellaista joukkoa johtaa?



”He ovat erityyppisiä, ja niin pitääkin olla. Ne haastavat minua”, Eskola vastaa.



Hän sanoo pyrkineensä värväämään johtoryhmäänsä itseään parempia johtajia ja arvelee johtoryhmänsä jäsenten arvostavan häntä ainakin oikeudenmukaisuudesta ja rehellisyydestä.



”Mutta sitä on todella yksin”, Eskola kuvaa konsernijohtajan työtä.



”Jokainen alainen miettii, että pääsisipä tuolle paikalle. Ei ne tule enää kertomaan omista ongelmistaan. Kilpailu on kovaa. Se on hyvä muistaa”, Eskola sanoo ja väläyttää hänelle tunnusomaisen lyhyen hymyn.



Eskola kertoo Wärtsilän johtoryhmän viettävän paljon aikaa sen parissa, että he pohtivat miten tiimin dynamiikka toimii ja miten sitä voisi parantaa.



”Kokouksen jälkeen mietitään, mikä meni hyvin ja mikä huonosti.”



Päämäärän saavuttamiseksi yhtiö käyttää myös ulkopuolisia konsultteja.



Wärtsilä on ruotsalaisen Wallenberg-suvun kruununjalokiviä eli yksi niistä ydinyhtiöistä, joita se pitää omistuksessaan pitkään. Suku omistaa yhtiöstä 18 prosenttia. Eskola kehuu vahvan omistajatahon helpottavan johdon työtä.



”Ei tarvitse miettiä omistajuutta. Meillä on tuki tämän nykyisen strategian kehittämisessä.”



Eskola kertoo saavansa paljon myös siitä, että hän pääsee säännöllisesti tapaamaan Wallenbergien hallitsemien yhtiöiden muita konsernijohtajia. Heidän kanssaan voi puhua vaikka siitä, kuinka yksinäistä konsernijohtajan työ on.



”Ja yhtäkkiä huomaa, että kaikilla on ne samat haasteet. Emme ole yksin.”

Kuka? Jaakko Eskola

Teknologiayhtiö Wärtsilän konsernijohtaja marraskuusta 2015. Sai vuorineuvoksen arvonimen joulukuussa 2017.



Wärtsilässä eri tehtävissä vuodesta 1998.



PCA Corporate Finance, osakas vuosina 1997–1998.



Kansallis-Osake-Pankin johtajana eri tehtävissä 1986–1997.



Teollistamisrahaston yritystutkija 1984–1986, VTT:n tutkija 1983–1984.



Diplomi-insinööri, metallurgia.



Naimisissa, kaksi lasta nykyisestä avioliitosta ja kaksi aikuista lasta edellisestä liitosta.



Harrastaa purjehdusta.