Olkiluodon kallioon on louhittu satoja metrejä syvä luola, johon haudataan pian ydinjätteen loppusijoituskapseli ikuisiksi ajoiksi – Hengenvaarallisen jätteen siirtäminen syvyyksiin alkaa ensi vuosikymmenellä

Talous

Olkiluodon kallioon on louhittu satoja metrejä syvä luola, johon haudataan pian ydinjätteen loppusijoituskapse

Eurajoki

On vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varmemmaksi

Valmistelut

Kyseessä

Fennovoiman