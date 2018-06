Maailman rikkaimpiin kuuluneen naisen alamäki kiihtyy – Veri­bisneksellä Piilaakson lemmikiksi noussut Elizabeth Holmes sai petos­syytteet Holmesia ja yhtiön johtotehtävissä toiminutta Ramesh Balwania syytetään siitä, että he yrittivät saada lääkäreitä ja potilaita Theranosin tuotteiden käyttäjiksi, vaikka he tiesivät, että ne eivät toimi niin kuin he esittivät. Holmes ja Balwani kiistävät syytteet.