John Geis ennusti 1996, että pian Yhdysvalloissa tuhansia kuolee terroristi-iskussa – Nyt tulevaisuuden tutkijaa pelottaa eniten tekoäly

Talous

John Geis ennusti 1996, että pian Yhdysvalloissa tuhansia kuolee terroristi-iskussa – Nyt tulevaisuuden tutkij

John Geis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmavoimien

Lopulta

Geisin

Nyt

Työnantajansa