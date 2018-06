Talous

Suomi on halvin Pohjoismaa – vain yhdessä EU-maassa hinnat nousevat lähelle Norjan ja Sveitsin tasoa

on tuoreiden EU:n tilastojen mukaan unionin viidenneksi kallein maa, kun vertaillaan kaikkia kuluttajahintoja.Eurostatin keräämien kuluttajahintatilastojen mukaan Suomessa kuluttajahinnat olivat viime vuonna 22 prosenttia EU:n keskiarvoa kalliimpia.Suomea kalliimpia maita ovat Ruotsi, Irlanti, Luxemburg ja ylivoimaisena ykkösenä Tanska, jonka hintataso on yli 40 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeampi.EU:hun kuulumattomista Euroopan maista Islannissa, Sveitsissä ja Norjassa hinnat ovat vielä Tanskaakin kalliimpia. Islannin hintataso on yli 60 prosenttia EU:n keskitason yläpuolella.Suomen hintataso on pysynyt viime vuodet melko vakaana suhteessa EU:n keskiarvoon. Tanskassa hintaero on kasvanut parin vuoden aikana selvästi.hintatason keskiarvoa laskevat Itä-Euroopan maat, joista halvin on Bulgaria. Niin sanotuista Länsi-Euroopan maista lähes kaikki ovat keskiarvon yläpuolella.Ruoan hintavertailussa erot vain korostuvat. Tanskassa ruoka on 50 prosenttia EU:n keskiarvoa kalliimpaa. Suomessa ruoan hintaero keskiarvoon oli 18 prosenttia. Halvinta ruoka oli Romaniassa, jossa hinnat olivat vain 62 prosenttia verrattuna keskiarvoon.Alkoholin ja tupakan hinnassa ylivoimaisesti kalleimmaksi maaksi kiilaa Irlanti, jossa hintataso on 74 prosenttia yli keskiarvon. Suomessa alkoholijuomien ja tupakan hinta on 39 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeampi. Ruotsissa ja Tanskassa nämä tuotteet ovat hieman Suomen halvempia. Hintaerot johtuvat ennen kaikkea tuotteiden eri kokoisista haittaveroista eri maissa.Kuluttajaelektroniikan, vaatteiden ja kulkuvälineiden hinnoissa hintaerot olivat pienimpiä. Kalleimpia vaatteet ovat Pohjoismaissa.