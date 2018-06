Lentämisen tulevaisuus voi olla sähkössä, ja kohta siivilleen nousee Suomen ensimmäinen sähkömoottorikone – ”Nyt ajatellaan, että pahat ihmiset lentävät, sähköistyminen muuttaa sen”

Talous

Lentämisen tulevaisuus voi olla sähkössä, ja kohta siivilleen nousee Suomen ensimmäinen sähkömoottorikone – ”N

Tässäkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköautoista

Norjalaiset

Norja

Sähkölentokoneissa