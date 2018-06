Taksin ottaminen Helsinki-Vantaalta mullistuu: Lentokentälle neljä eri taksijonoa, ensimmäiset hintatiedot julki

Talous

Taksin ottaminen Helsinki-Vantaalta mullistuu: Lentokentälle neljä eri taksijonoa, ensimmäiset hintatiedot jul

Taksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Muistakin muutoksista alkaa tihkua tietoa

Vaikka

Jatkossakin

On selvää,