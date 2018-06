Talous

Amazon on saapumassa pian Suomeen – vai onko sittenkään? Kaupan alan vastaukset ovat lyhyitä ja salaperäisiä

Verkkokauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä huhu lähti liikkeelle?

Amazon on pörssiyhtiö. Voiko se ylipäätänsä toimia näin salailevasti, jos se todella on laajenemassa Pohjolaan?

Onko ilmassa konkreettisia merkkejä Amazonin tulosta Pohjoismaihin?

Amazon on hallinnut amazon.fi-verkko-osoitetta vuoden 2017 helmikuusta lähtien, kerrotaan Viestintävirastosta. Mitä se kertoo?

Kuinka todennäköisesti Amazon laajenee Pohjoismaihin edes jossain vaiheessa?

Miksi kaupan alalla ollaan niin varmoja Amazonin tulosta?