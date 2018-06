Konsultit ratsastivat EU:n tietosuoja-asetuksen uhkakuvilla – Tietosuojavaltuutetun mukaan jättimäisillä viranomaissanktioilla uhkailu oli täysin väärin

Talous

Konsultit ratsastivat EU:n tietosuoja-asetuksen uhkakuvilla – Tietosuojavaltuutetun mukaan jättimäisillä viran

Tietosuoja-asetusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aarnio

Konsulttien liiketoiminta kasvoi

Ainakin

Eivätkä

Asetukseen varauduttiin suurin summin

Arvioita

Esimerkiksi

Vain harva on ollut kiinnostunut uusista oikeuksistaan

Tietosuoja-asetuksen

Osana