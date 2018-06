Amerikkalaisen mediajätin johtaja kertoo, miksi Facebook hänestä riistää laatulehtiä ja miksi Aki Riihilahdesta tuli The Timesin kolumnisti Australialaista Thomsonia on kutsuttu esimiehensä, mediamoguli Rupert Murdochin oikeaksi kädeksi. Hän on yllättäen myös HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahden vanha ystävä. Suorapuheisen Thomsonin mielestä Facebook ja Google käyttävät mediayhtiöitä hyväkseen.