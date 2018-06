Suomalaiset hamuavat nyt merenrantakoteja Tallinnasta – ”Suomesta ei olisi taloudellisesti mahdollista ostaa vastaavaa”

Talous

Suomalaiset hamuavat nyt merenrantakoteja Tallinnasta – ”Suomesta ei olisi taloudellisesti mahdollista ostaa v

Tallinna

Entisellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viron

Tallinnan

Ossi Pitkosta

Keskimäärin

Viron