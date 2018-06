Talous

Kreikan luottoluokitus nousee

Luottoluokittaja Standard & Poor's (S&P) on nostanut Kreikan luottoluokitusta. Kreikan luottoluokitus nousi yhdellä pykälällä ja on nyt B+.Luottoluokittaja perustelee nostoa Kreikan parantuneilla mahdollisuuksilla selviytyä veloistaan. Euroryhmä kertoi hiljattain Kreikalle myönnetyistä velkahelpotuksista, joiden ansiosta maa voi irtautua lainaohjelmastaan.Suomen myöntämää lainaa Kreikka alkaa maksaa takaisin vuonna 2020.Samalla S&P muistuttaa, että Kreikka on edelleen isoissa veloissa. Maa on paininut syvässä talouskriisissä kahdeksan vuotta.Vuonna 2010 alkaneen talouskriisin päättyminen on merkittävä hetki euroalueelle, sillä Kreikan talouskriisi on jopa uhannut kaataa euron.Yhteensä lainaohjelmia on ollut kolme. Niistä viimeisimmän on määrä päättyä 20. päivänä elokuuta.