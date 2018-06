Pörssiyhtiö Cramo panostaa homekoulujen väistötiloihin ja muihin parakkirakennuksiin – ostaa tuotekehitystä ja valmistusta Ruotsista 260 miljoonalla eurolla

Talous

Cramo ostaa ruotsalaisen Nordic Modular Groupin, joka on ”siirtokelpoisten tilojen” tuotekehityttäjä ja valmistaja. Siirtokelpoinen tila on suomeksi esimerkiksi parakkikoulu, jonne muutetaan väliaikaisesti väistötiloihin vaikkapa homeremontin alta.Cramo ostaa ruotsalaisyhtiön osakkeet 260 miljoonalla eurolla Nalka Invest AB:n tytäryhtiöltä sekä muilta vähemmistöosakkailta. Kaupan osapuolet rahoittavat pankista saamalla rahalla sekä vaihtovelkakirjalainalla jota myyjät voivat käyttää tiettyjen ehtojen täyttyessäModular Group on perustettu vuonna 1956 ja sen päämarkkina-alue on Ruotsi. Yhtiöllä on noin 230 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli noin 76 miljoonaa euroa.Nordic Modular Group myy tuotteitaan tällä hetkellä kunnille, maakunnille sekä yksityisile yrityksille. Yhtiö keskittyy erityisesti kouluihin, päiväkoteihin, hoivakotiratkaisuihin ja toimistoihin.Cramolla on vanhastaan siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa Cramo Adapteo -yksikössään.Ruotsin-kaupan toteutuminen edellyttää vielä Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Cramon kurssi oli kaupan julkistamisen jälkeen tiistaina aamupäivällä noin kolmen prosentin nousussa.