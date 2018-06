Tamperelainen parturiketju on paisunut Euroopan suurimmaksi, nyt liikkeitä avataan Tanskaan ja Norjaan – Amerikan-valloituksessa on törmätty kulttuurieroihin kuten tippikulttuuriin

Talous

Tamperelainen parturiketju on paisunut Euroopan suurimmaksi, nyt liikkeitä avataan Tanskaan ja Norjaan – Ameri

Tamperelainen

Fredslund

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

”Amerikan johtaminen Suomesta on sula mahdottomuus jo aikaeron takia.”

Oppimista

Virheiden

Jos

Osa miehistä käy trimmauttamassa hiuksensa jopa useita kertoja viikossa.

Palveluille

Muutos