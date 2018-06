Talous

Euroalueen inflaatiovauhti kiihtyi kahteen prosenttiin kesäkuussa

inflaatiovauhti kiihtyi kesäkuussa kahteen prosenttiin, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin perjantaina julkaisemista ennakkotiedoista. Inflaatiota kiihdytti etenkin energian kallistuminen, joka taas johtuu pitkälti raakaöljyn kallistumisesta.Toukokuussa inflaatiovauhti eli hintatason kohoaminen oli 1,9 prosenttia ja huhtikuussa 1,3 prosenttia.Sen sijaan pohjainflaatio hidastui 1,2 prosenttiin. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen. Toukokuussa pohjainflaatio oli 1,3 prosenttia.Inflaation kiihtyminen puoltaa Euroopan keskuspankin aikomusta lopettaa rahapoliittisen elvytyksen keskipisteessä olevat arvopapereiden ostot vuodenvaihteessa.keskuspankin ensisijaisena tehtävänä on huolehtia hintavakaudesta.Keskuspankin hintavakaus­tavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Inflaation kiihtymistä voi pitää myös merkkinä talouden tervehtymisestä, koska kysynnän kasvaessa kuluttajahinnat nousevat.Kaksi viikkoa sitten Euroopan keskuspankki ennusti inflaatiovauhdin olevan vuositasolla 1,7 prosenttia vuosina 2018–2020. Samalla se ilmoitti aikovansa lakkauttaa arvopapereiden osto-ohjelman vuodenvaihteessa.jälkeen arvopapereiden kuukausittaiset ostot supistetaan nykyisestä 30 miljardista eurosta 15 miljardiin joulukuun loppuun saakka.Ostamalla arvopapereita markkinoilta EKP on lisännyt rahan tarjontaa, jotta pankit kasvattaisivat lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille. Rahapoliittinen elvytys on vauhdittanut euroalueen talouskasvua, koska investoinnit ovat lisääntyneet.