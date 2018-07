”Onko taivas pudonnut tänään?” Ei ole, sanoo taksiyrittäjä –Vanhan taksilain maahanpanijaiset sujuivat sunnuntaina juhlatunnelmassa

Talous

”Onko taivas pudonnut tänään?” Ei ole, sanoo taksiyrittäjä –Vanhan taksilain maahanpanijaiset sujuivat sunnunt

Heinäkuun ensimmäisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juhlien tarkoituksena

https://www.hs.fi/haku/?query=jarno+virtakosken

Paikalle

Front aavistelee

Jossain