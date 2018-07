Talous kasvaa, mutta maksuhäiriöt nousivat uuteen ennätykseen – Kysyimme, mitä taloudessa oikein tapahtuu: ”Osalla kansakunnasta on vaikeuksia ymmärtää, mihin sitoutuvat”

Talous

Talous kasvaa, mutta maksuhäiriöt nousivat uuteen ennätykseen – Kysyimme, mitä taloudessa oikein tapahtuu: ”Os

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Juha Pantzar, Takuusäätiön toimitusjohtaja

Henna Mikkonen, ekonomisti OP-ryhmässä

Antti Kumpulainen, Ferratum Finlandin toimitusjohtaja