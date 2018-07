Talous

Veroa välttelevän asunto­myyjän ei kannata piilotella Airbnb-tulojaan, sillä verottajan mukaan siitä jää helpo

Asunnonomistaja

https://www.hs.fi/talous/art-2000005742716.html

http://Verottaja%20linjaa:%20Yksikin%20Airbnb-y%C3%B6%20voi%20tuoda%20asuntoa%20myyv%C3%A4lle%20tuhansien%20eurojen%20yll%C3%A4tyksen

Verohallinnosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Alustatalouden

Verottaja

Jos