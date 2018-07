Talous

Ministeriö ennustaa työttömyyden laskevan ensi vuonna seitsemään prosenttiin

Työllisyyden

Työllisyysaste

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kasvu on jatkunut alkuvuonna vahvana. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna jo noin 7 prosenttiin.Työttömyysasteen vuosikeskiarvo on ollut edellisen kerran samalla tasolla vuonna 2008, juuri ennen finanssikriisiä, jolloin työttömyysaste oli 6,4 prosenttia.Työllisyys kasvaa kaikilla päätoimialoilla. Vahvinta kasvu on palveluissa, jonne syntyy nyt noin puolet uusista työpaikoista. Jo pitkään voimakkaasti kasvaneella rakennusalalla työllisyyden kasvu jatkuu edelleen. Ensimmäistä kertaa vuosiin työllisyys kasvaa myös teollisuudessa.nousee ennusteen mukaan ensi vuonna 72,1 prosenttiin. Hallitus on asettanut itselleen tavoitteeksi 72 prosentin saavuttamisen ensi vuonna päättyvän hallituskauden aikana.TEM ennustaa työllisyyden kasvavan tänä vuonna noin 43 000 hengellä. Vuonna 2019 työllisyyden kasvu on noin 30 000 henkeä.Työllisyyden koheneminen näkyy myös pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisenä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut vailla työtä vähintään 12 kuukautta.Tänä vuonna pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan putoavan 77 000:een. Ensi vuonna pitkäaikaistyöttömiä ennustetaan olevan 63 000 ja vuonna 2020 noin 54 000.