Kauppasota voimistuu: Yhdysvaltojen ja Kiinan uudet tullit astuvat voimaan perjantaina, ja tätä kaikkea voi olla tiedossa

Talous

Kauppasota voimistuu: Yhdysvaltojen ja Kiinan uudet tullit astuvat voimaan perjantaina, ja tätä kaikkea voi ol

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi Yhdysvallat haluaa korottaa tulleja?

Presidentti

Mihin tuotteisiin tullit kohdistuvat?

Presidentti

Mitä tulleja on jo korotettu?

Yhdysvallat

Mitkä ovat kauppasodan uhat?

Yksi