Yhdysvallat uhkaa asettaa uudet tullit jopa puolelle kiinalaisista tavaroista – Kiina valittaa toimista WTO:hon

Talous

Yhdysvallat uhkaa asettaa uudet tullit jopa puolelle kiinalaisista tavaroista – Kiina valittaa toimista WTO:ho

Yhdysvaltojen

Uhka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina

HS keräsi aiemmassa jutussa https://www.hs.fi/talous/art-2000005744603.html yhteen keskeiset tiedot kauppasodasta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä:

Miksi Yhdysvallat haluaa korottaa tulleja?

Mihin tuotteisiin tullit kohdistuvat?

Mitä tulleja on jo korotettu?

Mitkä ovat kauppasodan uhat?