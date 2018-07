Ostitko mökkitelevision ja samalla sadan euron kuvaoptimoinnin? Myyntijohtaja: Pienissä televisioissa ”se on tavallaan turhaa”

Talous

Miksi kaupasta ostetun television kuva ei ole valmiiksi paras mahdollinen, Gigantin myyntijohtaja Jarno Sainio?

”Tätä on kysytty monesti ennenkin. Ohjaan kysyjät aina tavarantoimittajalle, eli miksi laitteet lähtevät tehtaalta niillä asetuksilla kuin lähtevät.”

Onko hassua myydä tavaraa, joka ei ole kunnossa?

”Sehän riippuu käyttötarkoituksesta ja asiakkaan omista vaatimuksista, miten paljon haluaa. Voihan autonkin pesettää ilman vahausta.”

”Ilman talvirenkaita? Voi.Pieniin telkkareihin kalibrointeja tehdään todella vähän. Kun kyseessä on kakkostelkkari, mökkitelkkari jossa käyttö on satunnaista, tai tiedetään, että lapset katsovat piirrettyjä keskellä päivää kun on valoisaa, silloin se on tavallaan turhaa. Ei siitä ole juurikaan hyötyä. Mutta jos televisioon laitetaan useampi tuhat euroa ja intohimoisesti halutaan katsoa elokuvia, ja toivotaan että se näyttää siltä, kuin studio on sen halunnut, silloin kalibroinnista on hyötyä.”

Pitäisikö myyjien muistaa sanoa tuo, mitä äsken sanoit?

”Kun kauppaa tehdään, lähtökohta on, että myyjä tekee tarvekartoituksen, mihin televisio tulee, mitä siihen kytketään, kuinka usein sitä katsotaan, mitä siitä katsotaan ja ketkä sitä käyttävät. Myyjällekin pitäisi tulla hyvä käsitys, mikä telkkari, ja mihin käyttöön laite hankitaan. Jossain vaiheessa kalibrointi nousee sitten keskusteluun. Jos myyjä kysyy viimeisenä, että otathan sinä tämän kalibroituna, se on tavallaan väärin. Siinä tapauksessa on vaikea ymmärtää, mistä on kyse.”

Miten moni ottaa television kalibroituna ja maksaa siitä sen sata euroa?

”Jos me jätämme pois pienet televisiot eli alle 32-tuumaiset, myymälässä vierailevista asiakkaista melkein puolet päätyy kalibrointiin. Mitä edullisempi televisio, sitä harvempi sen ottaa, ja mitä kalliimpi ja isompi, sen useampi ottaa.”

Asiantuntijana voit siis sanoa, että mökkiteeveen kalibrointi on tarpeetonta?

”Sehän riippuu mökistä ja televisiosta. Jos siitä televisiosta vain joskus katsotaan futista tai lätkää, tai se on lapsille sadepäiviksi, ehkä se ei sitten ole sen arvoinen.”

Pystyisikö kalibroinnin tekemään kotikonstein? Verkosta löytyy tähänkin ohjeita.

”Jos puhutaan perustelevisiosta, kotikonstein päästään aika lähelle. Mutta jos on keskihintaa parempi televisio, säätöjä on niin paljon, että on suuri riski tehdä virhe, ja sitten lopputulos ei ole sama.Siinähän päivitetään samalla television ohjelmisto. Meillä puolessa huoltoon menevistä laitteista on ohjelmisto-ongelmia. Se kertoo, miten paljon ihmisillä on aikaa, kun (televisiota katsottaessa) ei vastata edes kysymykseen, että haluatko päivittää ohjelmiston.”

Miten kauan kalibroinnissa menee ja mitä siinä tehdään?

”Tunnista kahteen menee pelkästään kuvaoptimoinnissa. Ja mitä arvokkaampi laite, sen enemmän asetuksia. Samalla varmistetaan ettei ole kuolleita pikseleitä, laitetaan jalka valmiiksi, päivitetään ohjelmisto ja tehdään kuvaoptimointi.”

Kyynisempi kaverini arvioi, että olisivatko tv-kaupan katteet jo niin kapeat, että tämä on yksi tapa saada lisää tuottoja. Monella muullakin alalla lisämyyminen on tullut muotiin.

”Kyyninen kaverisi on siinä ihan oikeassa. Vähittäiskauppa hakee optimoinnissa ekstra-ansaintaa, mutta se on myös hyvää palvelua asiakkaalle ja tukee liiketoimintaa. On enemmän tyytyväisiä asiakkaita, jotka toivottavasti asioivat uudelleen. Meidän näkökulmasta se on winwin-tilanne.”