enemmistö suomalaisista haluaa vähentää sähkön tuontia Suomeen. Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä teettämän kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla sähkön tuotannossa omavarainen.Omavaraisuutta vaativat ennen kaikkea miehet, yli 40-vuotiaat sekä taajamissa tai maaseutukunnissa asuvat. Peruskoulutuksen saaneet kannattavat omavaraisuuteen pyrkimistä useammin kuin akateemisesti koulutetut.on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita, ja sähkön tuonti on vuosikymmenet ollut suurempaa kuin vienti.Kansalaisten toiveet ovat ristiriidassa viime vuosien kehityksen kanssa. Sähkön nettotuonti Suomeen on kasvanut selvästi 2010-luvulla. Viime vuonna sähkön nettotuonti kasvoi uuteen ennätykseen, 20,4 terawattituntiin. Noin 24 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä katettiin siis tuonnilla.Selkeästi suurin osa tuontisähköstä, noin 75 prosenttia nettotuonnista, tulee Pohjoismaista, lähinnä Ruotsista. Venäjän-tuonti on lisääntynyt selvästi viime vuosina, ja viime vuonna runsas neljännes tuontisähköstä tuli Venäjältä.Erityisen riippuvainen Suomi on tuontisähköstä talven paukkupakkasten aiheuttamien kulutushuippujen aikaan.kohenee huomattavasti, kun rakenteilla oleva Olkiluoto 3:n ydinreaktori ryhtyy tuottamaan sähköä. 1 600 megawatin reaktori on yksi maailman suurimmista, ja se lisää kotimaista vuotuista sähköntuotantoa noin 13 terawattituntia.Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon arvioidaan alkavan syyskuussa 2019. Tuolloin tuontisähkön tarve vähenee, mutta ei poistu.