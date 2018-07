Öljyn hinta nousi korkeimmilleen vuosiin, mutta nyt se taas laskee – Miksi hinta vaihtelee ja mihin kaikkeen se vaikuttaa?

Talous

Öljyn hinta nousi korkeimmilleen vuosiin, mutta nyt se taas laskee – Miksi hinta vaihtelee ja mihin kaikkeen s

Yhdestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvimmin

Raakaöljyn

Tällä

Öljyn hinta

Vaikka