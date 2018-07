Talous

EU haluaa uusia rajoituksia verkkovalvontaan soveltuvan huipputekniikan vientiin – Suomi vastustaa

Suomi

Komission

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeriön

Ulkomaankauppa-

”Meidän täytyy pitää huolta myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä.”

Uudet

Ministeri

Oikeusvaltioperiaatteen

Helsingin

Ulkoministeriön

Vientiluvan