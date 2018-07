Talous

Twitterin osake syöksykierteessä New Yorkin pörssissä

Ohjelmistoyhtiö

Liikevaihto

Viranomaiset

Twitterin palvelua käyttävien määrän väheneminen huhti–kesäkuussa aiheutti yhtiön osakkeen voimakkaan halpenemisen New Yorkin pörssissä perjantaina.Runsas tunti kaupankäynnin alkamisen jälkeen yhtiön osake oli halventunut yli 18 prosenttia 35,09 dollariin. Yhtiö varoitti perjantaina julkaistussa osavuosikatsauksessaan, että aktiivisten käyttäjien määrä voi supistua vielä lisää, koska yhtiö aikoo sulkea vastaisuudessakin väärennettyjä tilejä.Twitteriä kuukaudessa aktiivisesti käyttävien määrä väheni huhti–kesäkuussa miljoonalla 335 miljoonaan. Analyytikot arvioivat ennalta, että käyttäjien määrä olisi kasvanut miljoonalla.Twitter hankkii valtaosan tuloistaan mainoksilla, joiden hinnoittelussa käyttäjien määrä on merkittävä tekijä.oli huhti–kesäkuussa 711 miljoonaa dollaria eli 597 miljoonaa euroa ja nettotulos 100 miljoonaa dollaria eli 84 miljoona euroa.Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 24 prosenttia. Nettotulos oli viime vuonna samalla ajankasolla 116 miljoonaa dollaria tappiollinen.Liikevaihto oli analyytikoiden ennusteita suurempia jalkapallon maailmanmestaruuskisojen, lisääntyneiden videomainosten ja muiden mainosten takia. Twitterillä on tuloja myös käyttötietojen lisensoinnista.useissa valtioissa ovat painostaneet Twitteriä ja sen kilpailijaa Facebookia vähentämään ”vihapuhetta” ja loukkaavaa materiaalia välittäviä tilejä.Facebookin osake romahti torstaina liki 19 prosenttia prosenttia, koska yhtiö ilmoitti lisäävänsä investointeja tietosuojan parantamiseen ja käyttäjmäärän kasvun hidastuminen suurilla markkina-alueilla vaikuttaa yhtiön katteisiin vuosia.