Amazon palkkasi lobbareiden armeijan Washingtonissa – taustalla presidentin hyökkäys verkkokauppajättiä vastaan

Amazon palkkasi lobbareiden armeijan Washingtonissa – taustalla presidentin hyökkäys verkkokauppajättiä vastaa

Lobbaamisella eli niin sanotulla käytäväpolitiikalla viitataan tyypillisesti yritysten ja erilaisten eturyhmien pyrkimyksiin yrittää saada itseään hyödyttäviä päätöksiä läpi päättäjien kautta.



Bloombergin mukaan Amazonin lobbaajat yrittivät vaikuttaa viime vuonna lukuisiin eri lakeihin ja asetuksiin.



Viime vuonna Amazonin lobbarit pyrkivät edistämään muun muassa veroihin, liikenteeseen, tekijänoikeuksiin, postipalveluihin ja ruokateollisuuteen liittyviä tavoitteitaan.



Amazon on iso tekijä verkkokaupassa, mikä tarkoittaa sitä, että yritykseen vaikuttaa suuresti, miten esimerkiksi logistiikka-ala kehittyy. Yhtiö on viime aikoina lähtenyt mukaan myös ruoan verkkokauppaan. Verkkokaupan lisäksi yritys tarjoaa muun muassa erilaisia videopalveluita ja pilvipalveluja.



Ilmeisten lobbauskohteiden lisäksi listalla oli myös muutamia yllättävämpiä aiheita, kuten turvallisuus.



Amazonin perustaja Jeff Bezos https://www.hs.fi/haku/?query=jeff+bezos itse twiittasi elokuussa 2017, että hän isännöi puolustusministeri James Mattisin https://www.hs.fi/haku/?query=james+mattisin vierailua Amazonin pääkonttorilla Seattlessa.

Miksi Amazon on kasvattanut lobbariryhmäänsä niin nopeasti?



Vaikutusvallasta Washingtonissa olisi tuskin muutenkaan mitään haittaa, mutta nopeaa muutosta selittää ainakin osaltaan se, että yhtiö on ollut presidentinvaalikampanjasta lähtien Trumpin silmätikku. The Guardian https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/07/trump-bezos-feud-amazon-washington-post-taxes-usps on kirjoittanut, että vastakkain ovat maailman rikkain ihminen Bezos ja maailman vaikutusvaltaisin ihminen Trump.



”Jeff Bezos omistaa omaisuuttaan menettävän The Washington Postin, jotta verotus pysyy alhaisena hänen voittoa tuottamattomalle yritykselleen Amazonille”, Trump twiittasi jo joulukuussa 2015.

Sama ääni on pysynyt kellossa. Viimeinen Amazonin arvostelun aalto ryöpsähti Twitteriin tänä keväänä, mutta Trump on kritisoinut Amazonia myös kesällä, viimeksi heinäkuussa. Usein Trumpin kritiikki liittyy siihen, että Amazonin perustaja Jeff Bezos omistaa sanomalehti The Washington Postin, jota Trump pitää yrityksen äänitorvena. Lehti on kiistänyt tämän ja sanoo toimivansa itsenäisesti.



Keväällä Trumpin sanat sattuivat yhtiön osakkeeseen.



Yhdysvaltalaismedia CNN:n https://money.cnn.com/2018/04/02/news/companies/amazon-stock-trump/index.html mukaan Amazonin osake halpeni viidellä prosentilla huhtikuun alussa, kun Trump väitti, että Amazon hyväksikäyttää yhdysvaltalaisen postin palveluita ja käärii itse voitot.

Trump myös sanoi, että Amazon maksaa ”vähän tai ei lainkaan veroja”.



The New York Times https://nyti.ms/2uzbSBL tarkasti Trumpin väitteiden taustoja.



Ilmeni, että Amazon on aiemmin laiminlyönyt verovelvollisuuksiaan, mutta maksaa nykyään veroja satojen miljoonien dollarien edestä vuosittain.



Lehti myös kertoi, että viime vuonna Amazon ei maksanut liittovaltion veroa, koska se hyödynsi erilaisia verohelpotuksia ja hyvityksiä.



Lisäksi The New York Times huomautti, että Amazon tosiaan hyötyy Yhdysvaltojen postin edullisesta pakettihinnoittelusta. Toisaalta postille Amazon on iso asiakas aikana, jona kirjeitä ja kortteja lähetetään selvästi aiempaa harvemmin.



Trumpin twiiteillä on ollut konkreettisia vaikutuksia yhtiön arvoon pörssissä.



Bloomberg totesikin Amaznin lobbareita käsittelevän jutun otsikossaan: ”Amazonin Jeff Bezos ei voi voittaa Washingtonia, siispä hän liittyy joukkoon”.