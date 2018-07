Talous

tuetaan Suomessa jo melkoisesti erilaisin menetelmin. Silti kansalaiset eivät tahdo innostua sähköautojen hankinnasta.Sähköautot ovat muutaman viime vuoden aikana saaneet niin valtavasti julkisuutta ja palstatilaa, että luulisi jo isonkin joukon siirtyneen fossiilipolttoaineilla kulkevista sähkökäyttöisiin.Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tilastojen mukaan liikenteessä oli kesäkuun lopussa sähköllä käyviä henkilöautoja 1 875 kappaletta. Lisäksi ladattavia hybridejä, jotka kulkevat sekä sähköllä että bensiinillä, oli lähes 8 800.Yhteenlaskettunakin tämä runsaan 10 000 auton joukko on pieni verrattuna maan koko henkilöautokantaan, jonka suuruus lähentelee 2,8 miljoonaa autoa.on ollut laimeata, vaikka valtiovalta suosii jo monin tavoin sähköautoilua.Tämän vuoden alusta lähtien täyssähköauton hankintaan on voinut saada 2 000 euroa tukea, edellyttäen että auton ostohinta jää alle 50 000 euron. Kattohinta tarvittiin, koska varakkaimman kansanosan autonhankintaa ei haluttu tukea.Verotuksessa suositaan myös sähköautoja, samoin kuin muitakin vähäpäästöisiä autoja.rekisteröinnin yhteydessä maksettava autovero on sähköautoille ajoneuvoluokista alin. Ensi vuoden alusta lukien sähköautojen autovero alenee edelleen ja on vain 2,7 prosenttia auton vähittäismyyntiarvosta.Vuosittain maksettava ajoneuvovero pohjautuu sekin nykyisin painon sijaan päästöihin. Nollapäästöinen täyssähköauto pääsee runsaan sadan euron vuosimaksulla.Autosta, joka käyttää voimanlähteenä muuta kuin bensiiniä, pitää maksaa käyttövoimaveroa, jota kansan suussa on kutsuttu dieselveroksi. Se koskee nyt myös sähköautoja, joista maksetaan 1,5 senttiä vuorokaudelta jokaista alkavaa sadan kilon painoa kohti.”Dieselveroa” on esitetty poistettavaksi sähköautoilta ympäristöperustein.tuki on auton käyttämän sähköenergian edullinen verotus verrattuna bensiinin ja dieselin korkeaan polttoaineverotukseen.Jos sähköauton lataa kotitöpselistä, lasku ja siihen kuuluva sähkövero maksetaan sähkölaskun yhteydessä.Sähköauto kuluttaa sähköä noin 10-20 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Sähköautot Nyt -nettisivuston mukaan ajamisen kotitöpselihinnaksi tulee keskimäärin noin kaksi euroa sadalla kilometrillä. Siitä veroa on noin kolmannes.Jos bensiiniauto kuluttaa viisi litraa, sen polttoainehinnaksi tulee nykyhinnoin sadalla kilometrillä noin 7,5 euroa. Veroja summasta on noin 60 prosenttia.Uusimpia tukimuotoja on tuki latauspisteiden rakentamiseen, jota työ- ja elinkeinoministeriö aikoo jakaa yrityksille vuosina 2017-2019 yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada aikaan 15 miljoonan euron investoinnit julkiseen latausverkostoon ja kolminkertaistaa julkisten latauspisteiden määrä.siis tulee, mutta kansalaiset ovat nihkeitä. Syitä ja asenteita selvitettiin Trafin tänä vuonna julkaistussa kyselytutkimuksessa.Kyselyn tulos oli melko yksiselitteinen.Sähköautoilua pidettiin kalliina, koska auto maksaa paljon. Lisäksi arvelutti latauspisteiden vähyys ja akkujen kesto, jota sähköautojen harvinaisuuden takia ei luotettavasti tunneta.Vaikka selvä enemmistö vastaajista, 74 prosenttia, piti tärkeänä siirtyä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimiviin ajoneuvoihin, niin 63 prosenttia ilmoitti, ettei ole valmis maksamaan tällaisista autoista nykyisiä fossiiliperusteisia autoja enempää.Silti kyselyn perusteella melkoinen joukko vastaajista, 16 prosenttia, kertoi suunnittelevansa siirtymistä uudenlaisen käyttövoiman autoihin seuraavan viiden vuoden kuluessa. Puolet vastaajista, 51 prosenttia, uskoi saman voivan tapahtua joskus yli viiden vuoden kuluttua.Kolmannes, 33 prosenttia, arvioi, ettei heidän kohdallaan siirtymää tapahdu koskaan.Kun auton hankintahintaa pidetään tärkeimpänä kriteerinä ja kuitenkin moni uskoo tulevaisuudessa voivansa siirtyä käyttämään vaihtoehtoisia ajoneuvoja, se tarkoittaa käytännössä, että sähkö- ja kaasuautojen hintojen uskotaan tulevaisuudessa halpenevan verrattuna perinteisiin autoihin.tuoreet Trafin tilaamat selvitykset väittävät, että valtion tarjoamat vero- ja muut tuet ovat jo nykytilanteessa tehneet sähköautoista fossiilipohjaisia autoja edullisempia käyttää kokonaiskustannuksiltaan.Trafi pyysi sekä VTT:tä että Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskusta (Verne) selvittämään paljonko täyssähköautolla ajaminen maksaa kuukaudessa, ja millä käyttövoimalla ajaminen on halvinta.VTT:n arviossa hankintatuella ostetulla täyssähköautolla ajaminen 30 000 kilometrin vuosisuoritteella seuraavan viiden vuoden aikana maksaa 0,21 euroa kilometriltä. Vastaavalla bensiiniautolla se maksaa 0,22 euroa kilometri. Vernen vertailussa ero oli sähköauton eduksi suurempi: tuetulla sähköautolla ajettaessa kustannus on 0,23 euroa ja bensiinillä 0,31 euroa kilometri.Vertailut on tehty alkuvuoden 2018 hintatiedoilla ja oletuksella, että säädökset pysyvät nykyisellään seuraavat viisi vuotta.on selvittänyt, miten paljon autoilija keskimäärin maksaa veroja kymmenen vuoden aikana nykysäädöksillä.Erot henkilöautojen polttoaineiden ja käyttövoimien välillä ovat huomattavia ja osoittavat, että täyssähköautoilija tosiaankin selviää pienillä veroilla.Kalleimmaksi tulee dieselillä ajaminen. Dieselautoilija maksaa kymmenessä vuodessa lähes 17 000 euroa erilaisia veroja. Bensiinillä kulkeva maksaa veroja noin 14 000 euroa.Täyssähköllä ajava selviää hieman alle 4 000 euron veroilla.Erot ovat niin suuria, että perinteisiä fossiilisia ja bioöljyjä edustava Öljy- ja biopolttoainealan yhdistys vaatii kokonaisvaltaista liikenteen verouudistusta, joka perustuisi teknologianeutraalisti eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöihin ja energiasisältöön.