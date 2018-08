Naisvaltaiset alat ovat edelleen huonommin palkattuja kuin miesvaltaiset – Tutkijoiden mielestä palkkaeroissa ei ole kyse vain yksilöiden valinnoista

Talous

Naisvaltaiset alat ovat edelleen huonommin palkattuja kuin miesvaltaiset – Tutkijoiden mielestä palkkaeroissa

Miesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Britanniassa Tesco saattaa joutua maksamaan myyjilleen korvauksia neljä miljardia puntaa.

Britanniassa

Vaikka

Suomi

Naisten

Palkkoja

”Ei ole sattumaa, että matalammin palkatut alat ovat juuri naisvaltaisia.”

Julkisilla

Lähes kaikilla aloilla miehet tienaavat vähintään jonkin verran enemmän kuin naiset.

Vaikka