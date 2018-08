Pankkikorttinsa kadottanutta voi odottaa ikävä yllätys: Kuka tahansa pystyy käyttämään lähimaksua, vaikka kortti olisi kuoletettu

Talous

Pankkikorttinsa kadottanutta voi odottaa ikävä yllätys: Kuka tahansa pystyy käyttämään lähimaksua, vaikka kort

Lähimaksulla

Jos varastettua korttia onnistutaan käyttämään, kuka vastaa menetetyistä rahoista?

Ovatko korttivarkaudet lisääntyneet lähimaksumahdollisuuden jälkeen?

on mahdollista maksaa senkin jälkeen, kun kadonnut tai varastettu kortti on kuoletettu.”Lähimaksutapahtumissa maksupääte ei ole aina yhteydessä pankin järjestelmään. Tästä syystä joissain tilanteissa on mahdollista, että kuolettamisen jälkeen korttia on käytetty. Vain Visa Electron toimii niin, että se varmentaa jokaisen maksutapahtuman”, sanoo OP:n asiantuntijapäällikkö Jani Hautala https://www.hs.fi/haku/?query=jani+hautala ”Pankki kantaa vastuun tapahtumista, jotka on tehty sen jälkeen, kun kortti on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, eikä asiaan liity asiakkaan omaa väärinkäytöstä. Tämä turvataan maksupalvelulaissa.””Eivät. Yksittäisiä tapauksia on ollut, mutta eivät ne näyttele meidän tilastoissa ja euroissa lainkaan suurta roolia. Maksupääte pyytää pin-koodia aika ajoin, joten siinä on vorolle iso riski jäädä kiinni.”

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Klepphttps://www.hs.fi/haku/?query=kirsi+klepp, onko lähimaksu aiheuttanut Suomessa väärinkäytöksiä?

”Lähimaksun käyttö on kasvanut Suomessa nopeasti. Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että se olisi lisännyt ongelmia pankeille tai yksittäisille ihmisille väärinkäytösten takia.”Suomen Pankin heinäkuussa julkistettujen tilastojen mukaan suomalaiset maksavat jo lähes neljänneksen kaikista maksuistaan lähimaksulla.