Ravintolajätti Restamax tuplasi voittonsa – taustalla Royal Ravintoloiden osto

ja henkilöstövuokrausyhtiö Restamax liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 73,2 miljoonaan viime vuoden vertailukauden 43,6 miljoonasta eurosta.Käyttökate liki kaksinkertaistui parani 7,8 miljoonaan euroon vertailukauden 3,9 miljoonasta ja liikevoitto 3,1 miljoonaan vertailukauden 1,2 miljoonasta eurosta.reipas kasvu selittyy osin sillä, että Restamax osti huhtikuussa Royal Ravintolat 90 miljoonan euron velattomalla hinnalla.Royal Ravintoloilla oli vuoden 2017 lopussa 35 yksittäistä ravintolaa sekä Hanko Sushi -, Pizzarium- ja Sandro-ketjut. Niiden alla toimi yhteensä 32 ravintolaa.Yhteensä Restamaxin omistuksessa on yli 210 ravintolaa.ravintolaliiketoiminta teki huhti–kesäkuussa 45 miljoonan euron liikevaihdolla ja 5,7 miljoonan euron käyttökatteella 2,1 miljoonan euron liikevoiton.Vuotta aiemmin vertailukautena liikevoitto oli 400 000 euroa.tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut kasvoi rivakasti. Liikevaihto nousi 81 prosenttia vertailukaudesta 31,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto miljoonaan euroon viime vuoden 800 000 eurosta.Restamax myi huhtikuussa osuutensa sisäaktiviteettipuistoyhtiö Superparkista, ja kirjasi kaupasta 3,6 miljoonan euron myyntivoiton.Yritysostot ja -myynnit rasittivat yhtiötä joukon kertaluontoisia kuluja ja varainsiirtoveroja, joiden määrä oli runsaat 2,5 miljoonaa euroa.arvioi liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvänä.Ravintoloille se ennustaa 200 miljoonan euron liikevaihtoa ja henkilöstövuokraukseen 110 miljoonan euron liikevaihtoa.Ravintola-alalla loppuvuosi on usein alkuvuotta parempi.ilmoitti Royal Ravintoloiden oston yhteydessä, että sen tavoitteena on kasvaa nopeasti merkittäväksi ravintolayhtiöksi Pohjois-Euroopassa.