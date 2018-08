Talous

Nuoriso karkaa maakunnista Espanjassa – ”Palkkataso on huono. Siksi kukaan ei jää”

Salamanca

Musta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorisotyöttömyys

Lobato

Työpaikkojen

Ilmakuivattujen

Espanjalaisyritykset

Pienyrittäjä

Työhuoneen