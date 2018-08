Talous

Ryanair peruu tänään kuudes­osan lennoistaan lentäjien lakon vuoksi

kuudes Ryanairin lento perutaan tänään lentäjien lakkoilun vuoksi. Työtaistelu on laajin Ryanairin kohtaama yhden päivän lakko, kertovat BBC ja uutistoimisto Reuters.Asiassa on kyse lentäjien palkasta ja työehdoista.Irlantilaisyhtiön lentäjät Saksassa, Ruotsissa, Irlannissa, Hollannissa ja Belgiassa jäävät tänään pois töistä. Lakkoilun vuoksi perutaan yhteensä noin 400 lentoa, mikä vaikuttaa noin 50 000 matkustajaan.Suurin osa lakoista osuu Saksaan, sillä noin 250 lentoa maahan ja sieltä pois perutaan. Ruotsin kohdalla perutaan 42 lentoa.Ryanair lentää 223 lentokentälle 37 eri maassa Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Sen arvioidaan olevan Euroopan kannattavin lentoyhtiö.joulun alla Ryanair vältti laajat lakot, kun se myöntyi hyväksymään ammattiliitot ensimmäistä kertaa neuvottelukumppaneiksi lentäjien työehtojen kohdalla. Nyt yhtiö ei ole kuitenkaan saanut hillittyä työehtosopimusneuvottelujen hitaasta etenemisestä johtuvaa tyytymättömyyttä.Hollantilainen tuomioistuin hylkäsi Ryanairin vaatimuksen estää lentäjien lakko maassa. Ryanair on kuitenkin sanonut, että kaikki Hollannin-lennot sujuvat perjantaina aikataulun mukaan.Yhtiö on suututtanut ammattiliittoja uhkaamalla siirtää työpaikkoja pois kohteista, joihin lakot vaikuttavat. Ryanair on perustellut uhkausta sillä, että lakot vaikuttavat asiakkaiden varauksiin.