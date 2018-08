Talous

Verkkokaupasta on tullut ruokakaupoille uusi lihatiski: välttämätön taakka, jolla asiakkaat pidetään tyytyväis

kasvaessa alkaa ymmärtää, kuinka hyvä supermarkettien aikakausi on ollut ruokakaupalle.Ajatella, asiakkaat ovat etsineet itse tarvitsemansa tuotteet kaupan hyllyiltä ja kuljettaneet ne omin voimin kotiinsa.Verkkokaupan yleistyessä ruokakauppa joutuu ottamaan harteilleen kaupan kalliita vaiheita.Jos aika on kortilla ja suita on paljon ruokittavana, kotiin kuljetetut ruokaostokset ovat kuluttajalle kiinnostava diili, vaikka se lisäisikin ostoskorin hintaa esimerkiksi kympillä.ruoan verkkokauppa sen sijaan tietää lisää töitä ja rahanmenoa.Jonkun pitää kerätä, pakata, navigoida kohteeseen ja toimittaa ostokset. Ruokaostoksia ei voi myöskään kuljettaa ihan millä tahansa ajoneuvoilla, koska matkassa on elintarvikkeita.2000-luvulla verkkokauppakokeiluja ajettiin alas nimenomaan verkkokaupan tappioiden vuoksi, HS kertoi vuonna 2010.ruoan verkkokaupassa siis mitään järkeä?Toistaiseksi ruoan verkkokauppa ei ole saavuttanut missään maassa merkittävää osuutta päivittäistavaramarkkinasta.Miljoonakaupungeissa verkkokaupalla on tarpeeksi asiakkaita, mutta kuljetuskulut syövät sielläkin katteita. Ranskassa kannattavuusongelmaa vastaan on taisteltu ohjaamalla asiakkaita noutamaan itse ostoksensa noutopisteistä.Samalla ihmiset pääsevät yhä enemmän nettiostosten makuun. Maailmalla tavara liikkuu varastolta postilaatikkoon nopeimmillaan tunneissa.Ei siis ole ihme, jos kuluttajat alkavat toivoa samankaltaista palvelua myös ruokakaupaltaan. Kysymys kuuluu, onko kaupan alan isolla toimijalla varaa jäädä sivuun isoista kehityskuluista?kannattavuutta tulisikin verrata palvelutiskien kannattavuuteen.Nekään eivät yksin ole mitään rahasampoja.Silti palvelutiski on monille asiakkaille tärkeä osa kauppaa. Tiskiltä noudetaan sunnuntai-illallisen lohi, merkkipäivälle pihvilihat ja toisinaan kiireessä salaatti tai patonki.Funktio ymmärretään: palvelutiski on osa kokonaisuutta, on siis hyväksyttävää, ettei se tuota yksinään huimia voittoja.Kaupan isoille toimijoille Keskolle ja S-ryhmälle on etuna, että niiden koko toimeentulo ei ole verkkokaupan varassa. Ne voivat puhua kokonaisuuksista.Kokonaan toinen kysymys on se, miten pärjäävät netin supermarketit, joilla ei ole taustallaan tukevaa kivijalkaa.