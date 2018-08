Valtiolla uusi rahareikä: Yrittäjien eläkkeisiin uppoaa jo satoja miljoonia euroja, koska heidän omat maksunsa eivät riitä

Talous

Valtiolla uusi rahareikä: Yrittäjien eläkkeisiin uppoaa jo satoja miljoonia euroja, koska heidän omat maksunsa

Yrittäjien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Miksi yrittäjien eläkkeisiin tarvitaan valtion rahaa?

2. Miksi yrittäjät ovat tyytymättömiä?

3. Mihin valtio tähtää uudistuksessa?

4. Onko järjestelmä yrittäjille huono?

5. Koska uudistus voi valmistua?