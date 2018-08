Halpa kuukausierä, korko nolla – autoja myydään nyt kuin kännykkäliittymiä, mutta se ei tarkoita, että kauppa olisi ostajalle edullinen

Talous

Halpa kuukausierä, korko nolla – autoja myydään nyt kuin kännykkäliittymiä, mutta se ei tarkoita, että kauppa

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metroauto

Nollakoroissa

Nollakorkotarjoukset

Nollakorkoilmiö

https://www.hs.fi/autot/art-2000005271154.html