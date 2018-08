Miljardööri Mark Cuban pohtii Trumpin haastamista, fanittaa Lauri Markkasta, istuu valtavan käteiskasan päällä – ja vastaa nopeasti sähköposteihin

Talous

Miljardööri Mark Cuban pohtii Trumpin haastamista, fanittaa Lauri Markkasta, istuu valtavan käteiskasan päällä

miljardööristä Mark Cubanista https://www.hs.fi/haku/?query=mark+cubanista kerrotaan, että hän on sähköpostimies, joka lähettää viestejä aamusta yöhön. Viesteillä johdetaan yrityksiä ja työprojekteja, mutta joskus myös vastataan haastatteluja kärkkyville toimittajille.Kokeillaan. Ensimmäinen kysymys.

Sinut on mainittu yhtenä mahdollisena ehdokkaana Yhdysvaltain tulevissa presidentinvaaleissa. Onko sinulla poliittisia intohimoja?

Mark Cuban

Vastaus saapuu jo samana päivänä.”On aivan liian aikaista puhua siitä.”Sekin tiedetään, että joskus Cuban on lyhytsanainen.Paitsi jos kysymys koskee koripalloa. Ja kyllä, hän tietää hyvin Chicago Bullsissa pelaavan Lauri Markkasen https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+markkasen , 60, on monille se klassinen esimerkki amerikkalaisesta unelmasta. Työväenluokkaisen perheen kasvatti, omalla työllään rikastunut.Uutistoimisto Bloombergin miljardöörilistalla https://www.bloomberg.com/billionaires/ sijalla 463. Omaisuuden arvo noin 3,6 miljardia euroa.Omistaa koripalloilun NBA-seura Dallas Mavericksin. Katsoo kaikki joukkueen koti-ottelut kentän laidalta. On saanut NBA-liigalta useita sakkoja huudeltuaan erotuomareille.Esiintyy tosi-tv-sarja Shark Tankissa, jonka suomalainen versio tunnetaan nimellä Leijonan luola. Ohjelmassa kolme sijoittajaa kuuntelee rahoitusta hakevien yrittäjien myyntipuheita. Kuulemansa perusteella sijoittajat päättävät, panostavatko he rahaa yritykseen.Ja koska Cuban on HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden https://www.hs.fi/haku/?query=aki+riihilahden ystävän ystävä, ensi viikolla Cuban puhuu Helsingissä HJK:n järjestämässä bisnesseminaarissa. Ilman esiintymispalkkiota.

Olet kritisoinut kovasanaisesti presidentti Donald Trumpia. Vahingoittaako poliittinen aktiivisuutesi sinua taloudellisesti, kun Yhdysvallat on yhä jakautuneempi kansakunta?

”Vähän. Mutta todellisuudessa enemmistö amerikkalaisista on väsynyt politiikkaan ja ristiriitoihin, mitä se aiheuttaa. Joten tappiot ovat jääneet vähäisiksi.”Ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja Cuban teki selväksi, mitä mieltä hän on Trumpista. Kerran hän ilmoitti CNN-kanavalla, että Trump on batshit crazy.Kahdella sanalla Cuban kyseenalaisti tulevan presidentin mielenterveyden. Umpihullu.Cuban jopa lupasi Trumpille kymmenen miljoonaa dollaria, jos tämä suostuu tv-haastatteluun hänen kanssaan kahden kesken. Ehtona oli, että Trump ei saisi keskustelun aikana mainita demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clintonia https://www.hs.fi/haku/?query=hillary+clintonia Sitten Cuban ennusti, että jos Trump valitaan presidentiksi, Yhdysvaltain pörssi romahtaa.Trump valittiin, pörssikurssit jatkoivat nousuaan, ja Cuban lopetti politiikasta puhumisen.Viime aikoina Cuban on kuitenkin mainittu useaan otteeseen demokraattien mahdollisena presidenttiehdokkaana. Kesällä hän myönsi New York Timesille pohtivansa vaaleja, mutta sen enempää hän ei halunnut aiheesta puhua.

Miten näet Yhdysvaltain ja maailman talouden kehittyvän, kun uhkana ovat kauppasota ja amerikkalaisten asettamat tuontitullit, ja samaan aikaan amerikkalaisyhtiöt saavat jättimäisiä verohelpotuksia. Tuleeko näin Yhdysvalloista jälleen maailman mahti?

”Jätän tuon kysymyksen väliin. Se ei ole sellainen, mihin minun pitäisi vastata.”Cubanista kerrotaan, että hän opiskeli aikoinaan Indianan yliopistossa, koska siellä kauppatieteitä pääsi lukemaan kohtuullisilla lukukausimaksuilla.Valmistuttuaan Cuban muutti Teksasiin Dallasiin, jossa toimi muun muassa baarimikkona. Sitten hän ymmärsi, että tulevaisuus on tietotekniikassa. Ensin myyntimiehen töitä, mutta potkut saatuaan perusti oman yrityksen.Cubanin MicroSolutions-yhtiö myi ja asensi tietokoneohjelmistoja. Seitsemän vuotta myöhemmin hän myi yrityksen kuudella miljoonalla dollarilla. New York Timesin mukaan https://www.nytimes.com/2017/02/19/your-money/how-mark-cuban-hangs-onto-his-money.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCuban%2C%20Mark&action=click&contentCollection=timestopics®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection kaupan jälkeen Cuban osti American Airlines -yhtiöltä elinikäisen lentolipun ja jäi eläkkeelle. Hän oli tuolloin 32-vuotias.

Mikä on sinulle sijoittajana tärkein asia, kun mietit uusia kohteita? Taloudelliset luvut, yrityksen johto vai bisnesidea?

”Yrityksen ainutlaatuisuus ja kyky saada asioita aikaan. Nämä näkyvät sitten numeroissa, mikä puolestaan kertoo minulle johdon taidoista.”Eläkkeelle jäätyään Cuban lähinnä sijoitti rahojaan pörssiin. New York Timesin mukaan Cuban sijoitti viisaasti, ja ansaitsi kaupoilla noin 15 miljoonaa dollaria. Sitten monet it-yritykset romahtivat, ja sijoittajat menettivät rahaa.Cuban kertoi Timesille, että hän huolestui tulevaisuudestaan ja halusi varmistaa, että on jatkossakin rikas mies. Hän perusti uuden yrityksen.

Mikä on tärkein asia, mitä olet oppinut liike-elämässä?

”Ymmärrä bisneksesi paremmin kuin muut. Ymmärrä toimialasi paremmin kuin muut. Ymmärrä, miksi sinun bisneksesi on ainutlaatuinen.”Cuban innostui suoratoistosta. Sen avulla ihminen voi seurata vaikkapa elokuvia tietokoneen välityksellä ilman, että hänen täytyy ladata koneelleen tiedostoa. Cubanin ja Todd Wagnerin https://www.hs.fi/haku/?query=todd+wagnerin perustama yhtiö sai nimen Broadcast.com.Vuonna 1999, it-huuman huipulla, hakukonepalvelu Yahoo osti Broadcast.comin huikealla 5,7 miljardilla dollarilla. Pian sen jälkeen kupla puhkesi ja pörssi romahti, mutta Cuban oli edelleen rikas mies.

Millaisia ihmisiä haluat palkata?

”Etsin ihmisiä jotka täydentävät minun kykyjäni. Haluan ihmisiä, jotka pystyvät tekemään sen, mitä minäkin teen. Haluan ihmisiä, jotka tulevat töihin innoissaan. Ja ihmisiä, jotka tullessaan tekevät yrityksestä paremman kuin se oli ennen heitä.”Viime maanantaina Cuban paljasti CNBC:n haastattelussa https://www.cnbc.com/2018/08/13/mark-cuban-owns-just-a-handful-of-stocks-and-a-whole-lot-of-cash-bec.html , että hän on jälleen huolestunut omaisuudestaan, pörssistä ja osakkeiden hinnoittelusta.Cuban kertoi myyneensä lähes kaikki osakkeensa. Nyt salkussa oli enää muutama osinkopaperi sekä suoratoistopalvelu Netflixiä ja verkkokauppa Amazonia.”Minulla on melkoinen läjä käteistä. Olen valmis sijoittamaan heti, jos jotain tapahtuu”, Cuban sanoi.Hänen mukaansa on vihdoin aika tehdä jotain Yhdysvaltain valtionvelalle. ”Jos talouskasvu jatkuu neljässä prosentissa ja saamme velan kuriin, sitten voin palata osakemarkkinoille.

Mihin sijoittaisit nyt?

”Ei ole mitään tiettyä aluetta. Etsin ainutlaatuisia yrityksiä. En halua mitään uutta lohkoketjuteknologiaa tai uberia tai jotain yritystä, joka käyttää tarttuvia iskusanoja. Haluan jotain, mitä en ole ennen nähnyt. Haluan yrityksiä, jotka ovat ainutlaatuisia.”Urheilubisnekseen Cuban heittäytyi vuonna 2000 ostamalla NBA-seura Dallas Mavericksin. Sijoitusta pidettiin yleisesti tyhmänä, sillä hän maksoi kehnosta joukkueesta 285 miljoonaa dollaria.Mavericks voitti NBA:n mestaruuden vuonna 2011. Talouslehti Forbes arvioi Mavericksin olevan nyt noin 1,9 miljardin dollarin arvoinen yritys.Viime kaudella Mavericks kuitenkin teki tappiota, ja kentälläkin menestys oli heikompaa kuin kertaakaan Cubanin aikana.Joukkueessa koko uransa pelannut saksalainen supertähti Dirk Nowitzki https://www.hs.fi/haku/?query=dirk+nowitzki täytti juuri 40 vuotta. Heinäkuussa seura ilmoitti että Nowitzki pelaa vielä ainakin yhden kauden Mavericksissa.Nowitzki on tuttu Suomen koripallomaajoukkueen valmentajalle Henrik Dettmannille https://www.hs.fi/haku/?query=henrik+dettmannille , sillä hän valmensi 1997–2003 Saksaa. Dettmann on kertonut, että Lauri Markkasessa on samoja ominaisuuksia kuin nuoressa Nowitzkissa.

Mitä mieltä asiasta on Mavericksin omistaja? Huhujen mukaan Mavericks oli kiinnostunut Markkasesta, joten miksi hän päätyi Chicagoon?

”Olen Laurin suuri fani. Haluan ehdottomasti tavata hänet.Oletimme, että voisimme varata hänet, joten olen nähnyt kaikki hänen pelinsä Suomen maajoukkueessa ja Arizonan yliopistossa. Hän on todella hyvä tyyppi. Laurilla on edessään pitkä ura NBA:ssa.”