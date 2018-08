Talous

Luksushotelli St. Georgen rakentamisesta syntyi 15 miljoonan riita

Rakennusyhtiö

Consti vaatii välimiesmenettelyssä 15 miljoonaa euroa luksushotelli St. Georgen rakennuttajalta.Constin toimitusjohtaja Esa Korkeela https://www.hs.fi/haku/?query=esa+korkeela sanoo, että ”vaatimus kuvaa, että neuvottelemalla ei ole vielä ratkaisuun päästy”.Rakennusyhtiö on nyt pannut vireille Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisen välimiesmenettelyn.”Osapuolet ovat ennen välimiesmenettelyn käynnistämistä esittäneet vaatimuksia puolin ja toisin rakennushankkeeseen liittyen. Asiassa puolin ja toisin esitettävät vaatimukset tulevat lopullisesti yksilöityä välimiesmenettelyn aikana. Constin suoritusvaatimusten pääomamäärä tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan noin 15 miljoonaa euroa”, Constin tiedote ilmoittaa.Korkeela ei halua puhua riidan yksityiskohdista tarkemmin.

Valmistuiko haastava projekti ajoissa?

Korjaus: Juttuun muutettu klo 10.54 että projekti ei valmistunut alkuperäiseen aikatauluun nähden ajoissa.