Talous

Miksi valtio velkaantuu yhä, vaikka Suomi elää nousukauden huippua? HS selvitti, mihin rahamme nyt menevät

Kun

Osaselitystä

1. Eläkkeet, +2,5 miljardia

2. Sairausvakuutus, +1,1 miljardia

3. Työttömyystuet, +1 miljardi

4. Yleinen asumistuki, +0,8 miljardia

5. Kuntien valtionosuudet, +0,7 miljardia

Ylijäämäisten