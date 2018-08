Talous

Suomalaiset sopimus­juristit olivat ovelampia kuin amerikkalainen jätti­yhtiö, ja se pelasti Uuden­kaupungin a

Uudenkaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Asialle

Nopeasti

Tehtaan

1980-luvun

Linnoinen

Autotehdasyhtiön

Välissä

Kirjoituksen lähteinä on käytetty muun muassa teoksia Juhani Linnoinen: Katto pois! 40 vuotta suomalaisessa ajoneuvoteollisuudessa, Matti A. Pohjola: Oy Saab-Valmet Ab 1968-1988 sekä HS:n aiempia artikkeleita.