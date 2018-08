Talous

Wärtsilä investoi 83 miljoonaa euroa Vaasaan – tuote­kehitys­keskuksen kokonaisarvo yli 200 miljoonaa euroa

Laivanmoottori- ja voimalayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wärtsilä

Wärtsilän