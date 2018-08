Talous

Osakkeiden hinnat Yhdys­valloissa uuteen ennätykseen

Yhdysvaltain

Osakkeiden

Tämä

Monen

Yhdysvaltain osakkeet nousivat tiistaina New Yorkissa uuteen ennätykseen, kun Standard & Poor's 500 -indeksi kipusi pörssipäivän aikana korkeimmalle tasolleen koskaan.Edellinen S&P 500 -indeksin ennätys oli tammikuun 26. päivän pisteluku 2872,87. Tiistaina tuo lukema ylittyi niukasti indeksiarvolla 2873,23.Tiistain kurssinousun arveltiin johtuvan lähinnä toiveista siitä, joiden mukaan Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvotteluissa päästäisiin maltillisempiin neuvotteluihin.Osakkeiden hinnat ovat nousseet Yhdysvalloissa yhdeksän vuoden ajan.Monen markkinaseuraajan mukaan kyseessä on pisin yhtäjaksoinen nousu Yhdysvaltain pörssihistoriassa. Näiden lukujen varaan yksikään sijoittaja tuskin sijoitusstrategiaansa rakentaa, mutta tiukan linjan tilastonikkarit ovat nousun historiallisuudesta joka tapauksessa eri mieltä.Amerikassa ajasta, jossa osakkeiden hinnat nousevat ja niiden odotetaan yhä nousevan, käytetään nimitystä bull market.20 prosentin raja aiheuttaa tilastonikkareiden keskuudessa spekulaatioita.He muistuttavat, että ensimmäisen teknokuplan puhkeaminen vuosituhannen vaihteessa vei S&P 500 -indeksin vain 19,92 prosenttia alemmas. Tuolloin pitkään jatkunut kurssinousu alkoi lokakuussa 1990, mutta vaikka teknokuplan aiheuttama kurssiromahdus oli raju, se ei rikkonut 20 prosentin rajaa.Näin ajatellen pisimpään uuteen pisimpään bull market -putkeen päästäisiin vasta tuhannen päivän päästä.Toinen kinastelu koskee sitä, mistä ajankohdasta nousevien kurssien voi katsoa alkaneen.Monen mielestä tuo laskeminen on syytä aloittaa maaliskuun 9. päivästä 2009, jolloin S&P 500 painui 13 vuoden pohjiinsa, Bloomberg kertoo.Toisen näkemyksen jälkeen laskeminen pitäisi aloittaa vasta siitä, kun edellinen rojahdus on kurottu umpeen ja S&P:n lukema ohitti lokakuun 2007 indeksin huippulukeman.Tämä tapahtui vasta 19. helmikuuta 2013.