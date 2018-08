Ryanair alkaa veloittaa käsimatkatavaroista, jos ne eivät mahdu istuimen alle

Talous

Euroopan suurin halpalentoyhtiö Ryanair alkaa veloittaa matkustamoon otettavista käsimatkatavaroista, jos ne eivät mahdu istuimen alle.Uutistoimistot AFP ja Reuters kertovat, että yhtiö aikoo ottaa uuden linjan käyttöön marraskuun alussa.Matkustajat saavat tällä hetkellä viedä Ryanairin lennoille veloituksetta pienen käsilaukun sekä pienen matkalaukun. Marraskuusta alkaen matkustajien on maksettava noin 6–8 euroa, jos he haluavat ottaa matkalaukun käsimatkatavaraksi.Lentoyhtiö perustelee uutta käsimatkatavaramaksua sillä, että koneeseen nousua halutaan nopeuttaa.Matkustamoiden säilytystilat ovat rajalliset, eivätkä kaikkien vetolaukut aina mahdu istuinrivien yläpuolella oleviin lokeroihin. Tilaongelman helpottamiseksi lentoyhtiö on tarjonnut matkustajille mahdollisuuden sijoittaa isot käsimatkatavarat ruumaan lennon ajaksi.Ryanairin mukaan käytäntö on johtanut siihen, että lähtöselvityksessä portilla voi olla jopa yli sata laukkua, jotka on merkittävä ja siirrettävä ruumaan ennen kuin lento pääsee lähtemään.Ryanair ei ole ensimmäinen lentoyhtiö, joka veloittaa matkustamoon otettavista käsimatkatavaroista.Esimerkiksi islantilaisen Wow air -halpalentoyhtiön halvimpiin lippuihin kuuluu ainoastaan pieni henkilökohtainen matkatavara. Jos matkustamoon haluaa viedä vetolaukun, on ostettava kalliimpi lippu.vuotta sitten Ryanair höllensi matkatavararajoituksia parantaakseen imagoaan. Uutistoimisto AFP arvioi, että käytäntöjen löyhentäminen auttoi tuolloin yhtiötä kasvattamaan matkustajamääriään.Nyt yhtiön mainetta ovat koetelleet kiistat henkilöstön kanssa, mittavat ulosmarssit sekä tuhansien lentojen peruuntumiset. AFP:n mukaan viimeisen vuoden aikana yhtiön osakkeen arvo on laskenut 23 prosenttia.Tällä viikolla Ryanair kertoi saavuttaneensa sovun irlantilaisen lentäjäliiton kanssa. Sopua voidaan pitää merkkipaaluna, sillä monen muun maan lentäjäliitot ovat seuranneet tarkkaan, mitä Irlannin neuvotteluissa käy.Irlantilaisella Ryanairilla on yhteensä noin 4 000 lentäjää, joista 350 on Irlannissa.Viime joulukuussa lentoyhtiö taipui tunnustamaan työntekijäliitot neuvottelukumppaneiksi ensimmäistä kertaa 30-vuotisen historiansa aikana.Ryanair lentää Tampereelta Bremeniin ja Budapestiin sekä Lappeenrannasta Ateenaan ja Milanoon.