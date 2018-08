Talous

Päästö­oikeuden hinta nousi uuteen ennätykseen – päästöttömän energian kannattavuus paranee

Ilmastoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinnannousun

Energiayhtiöitä

https://www.hs.fi/talous/art-2000005717278.html