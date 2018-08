Talous

Kuljettaja raiskasi ja murhasi matkustajan – ”Kiinan Uber” lopettaa kimppakyytipalvelunsa

Kiinan

Raiskaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiö

Murhatapaus

suurin kyydinvälitysyhtiö Didi Chuxing lopettaa Hitch- eli kimppakyytipalvelunsa, uutistoimistot kertoivat sunnuntaina. Lopetusilmoitus tuli päivä sen jälkeen, kun poliisi ilmoitti pidättäneensä kimppakyytiauton kuljettajan epäiltynä matkustajan raiskauksesta ja murhasta.Kimppakyytipalvelu lakkautetaan maanlaajuisesti maanantaista alkaen, yhtiö kertoi tiedotteessaan.ja murha tapahtuivat perjantaina. Matkustaja oli lähettänyt ystävälleen iltapäivällä paikallista aikaa viestin, jossa oli pyytänyt apua. Yhteys naiseen oli sen jälkeen kadonnut.Kuljettaja pidätettiin lauantaina aamuyöllä paikallista aikaa. Hän myönsi raiskauksen ja murhan. Poliisin mukaan naisen ruumis on löydetty.Didi Chuxingin mukaan kuljettajalla ei ollut rikosrekisteriä, ja hän oli toimittanut asianmukaiset dokumentit ennen aloittamistaan kuljettajana.ilmoitti ottavansa vastuun rikoksesta. Toinenkin matkustaja oli tehnyt murhasta epäillystä kuljettajasta valituksen, Hän sanoi kuljettajan vieneen hänet syrjäiselle alueelle ja seuranneen häntä sen jälkeen, kun hän oli poistunut autosta.”Tapaus osoittaa monia puutteita asiakaspalveluprosesseissamme. Etenkin olemme epäonnistuneet reagoimaan nopeasti aiempien matkustajien valituksiin sekä vaikeaan ja jäykkään prosessiin, jossa jaamme tietoa poliisin kanssa”, tiedotteessa sanottiin.Kiinalaisen uutistoimisto Xinhuan mukaan yhtiölle on luvassa rangaistuksia, mikäli se epäonnistuu turvaamaan asiakkaiden turvallisuuden.on jo toinen lyhyen ajan sisällä kimppakyytipalvelussa. Palvelua käyttänyt lentoemäntä murhattiin toukokuussa. Sen jälkeen yhtiö lisäsi turvatoimia palveluunsa, kuten sen, että kuljettajat saavat ottaa kyytiinsä vain samaa sukupuolta olevia matkustajia aikaisin aamulla ja myöhään illalla.Didi Chuxing on kyytien määrässä mitattuna maailman suurin kyydinvälitysyhtiö. Se on kolmen vuoden aikana välittänyt yli miljardi kyytiä.