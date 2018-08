Hymynaamoilla voi päästä ihmisten ajatuksiin kiinni, mainosti Heikki Väänänen, 38, New Yorkissa – Paikalle osui laatulehden toimittaja ja yrityksen kysyntä räjähti

Talous

Hymynaamoilla voi päästä ihmisten ajatuksiin kiinni, mainosti Heikki Väänänen, 38, New Yorkissa – Paikalle osu

”Hei, mitäs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heikki Väänänen

Jokainen

Ensimmäisen

New Yorkerin

Alun perin

Palautelaitteet

Otetaan

Palautelaite

Sitä porukkaa

New Yorkerin

Hän ja

Jutun